«Пласт» святкує 98 років з дня свого створення

Сьогодні у Тернополі відбудуться заходи до 98-річчя з дня створення у місті організації «Пласт»

Сьогодні у Тернополі відбудуться урочистості з нагоди 90-річчя з дня створення у місті Національної скаутської організації України «Пласт».

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі міської станиці «Пласту», розпочнеться святкування маршем від станиці до кафедрального собору Непорочного зачаття Пресвятої Богородиці, де пластуни візьмуть участь в богослужінні. О 13 год. пластуни змагатимуться у скаут-квесті, а для молодших пластунів буде організована ігротека. Також в програмі – безкоштовне катання на катамаранах по тернопільському ставу, до цього заходу окрім пластунів можуть долучитися усі бажаючі.

Окрім цього, юнаки з пласту змагатимуться у турнірі з пейнт-болу.

Завершиться програма українською гулянкою у приміщенні «Пласту» та нагородженням переможців скаут-квесту та турніру з пейнт-болу. Триватимуть заходи до 23 год.

У прес-службі організації зауважили, що окрім 98-річчя створення «Пласту» у місті на сьогодні припадає і 20-річчя відновлення «Пласту» в Тернополі.