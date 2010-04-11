Табачнику прийшло на голову, як треба писати підручники з історії

Міністр освіти Дмитро Табачник вважає, що викладання історії має бути побудоване на принципі антропоцентризму.

Про це він заявив в інтерв`ю ВВС.

"Ми повинні відмовитись від етноцентризму. Тобто, етнічного підходу, перебільшення і гіперболізації держави, мілітарних аспектів викладання історії", - зазначив міністр.

"Вчені пропонують побудувати викладання історії на принципі антропоцентризму. Тобто, в центрі людина, а не держава", - сказав Табачник, додавши, що погоджується з таким підходом.

"І навіть переможна війна, будь-яка, 17 століття чи пізніше - це перемога держави, а людям вона несла страждання. Я думаю, що от з такими підходами, з новою концепцією ми обов`язково зможемо і деполітизувати, і зробити підручники об`єктивними, гуманними", - зазначив він.

Коментуючи думку, що Табачник поверне до підручників історії радянську історичну концепцію, міністр сказав: "Ви знаєте, хто верзе дурниці, хай просто сік п`є, йому полегшає".

Українська правда