На Луганщині стартувала акція «Вінок слави»

Сьогодні на Луганщині, в смт. Марківка, стартувала обласна історико-патріотична естафета "Вінок слави", присвячена 65-річчю Великої Перемоги.

Як передає кореспондент УНІАН, місце початку естафети не випадкове - саме на Марківщині почалося звільнення України.

В урочистостях взяли участь депутати обласної ради, ветерани Марківського району, делегації Біловодського, Міловського, Новопсковського і Троїцького районів, а також представники Кантемирівського району Воронезької області Російської Федерації.

У рамках урочистостей біля меморіалу героїв громадянської та Великої Вітчизняної війни відбувся мітинг. У своєму виступі під час мітингу голова Луганської обласної ради Володимир ПРИСТЮК серед іншого зазначив, що за роки війни в армію пішло 7 тис. жителів Марківського району. З них загинуло 3 тис. 500 осіб.

"Більш 1 тис. 200 воїнів дало фронту селище Марківка, 790 з них загинули в боях за Батьківщину", - зазначив він.

У ході урочистих заходів В.ПРИСТЮК та голова кантемирівської делегації Володимир ФІЛДАТОВ вплели стрічки квітів державних прапорів України і Російської Федерації у "Вінок слави". Потім делегації Біловодського, Міловського, Новопсковського, Троїцького і Марківського районів вплели в "Вінок слави" стрічки своїх районів.

Учасники акції поклали гірлянду слави до Меморіалу героїв громадянської та Великої Вітчизняної війни, а також квіти до погруддя двічі героя Радянського Союзу маршала Андрія Еременка. За традицією пам`ять загиблих у Великій Вітчизняній війні вшанували хвилиною мовчання.

Довідка УНІАН. Напередодні Великої Вітчизняної війни населення Марківського району становило 28 тис. осіб. 11 липня 1942 року німецька армія окупувала Марківський район.

У другій половині грудня 1942 року війська Воронезького і Південно-Західного фронтів провели на Середньому Дону операцію, у ході якої знищили 27 дивізій супротивника і просунулися на 150-200 км, вступивши на територію України. До 31 грудня 1942 року лінія фронту проходила по Марківському району через села Бондаровка, Кризське, Марківку, Гераськівку і далі, на Нову Калитву.

Територію Марківського району звільняли війська Південно-Західного фронту.

16 січня 1943 року Марківка була звільнена від окупантів. У боях за звільнення району загинуло понад 2 тис. 100 солдата, сержантів і офіцерів. На території району знаходяться 22 братські могили, у яких заховані воїни-визволителі.