У Львові покажуть мистецтво без обмежень

Близько 20 авторських мистецьких проектів (фото, живопис, інсталяції, графіті, музика, література тощо) та майже 100 учасників зі всієї України збере у Львові Перший український вільний фестиваль мистецтва «Скандальний Цех» на початку травня, – повідомляє ЗІК.

За словами куратора фестивалю Єгора Лебедєва, ідеєю Першого українського вільного фестивалю мистецтва «Скандальний Цех» фестивалю є створення максимально необмеженого творчого простору для його учасників та глядачів. Фестиваль, організований галереєю мистецтв «Primus» спільно із фото-клубом «Ч/Б.5х5» та концепт-простором «Рудий пес» на вул. Залізничній, 20 у Львові, заперечує будь-які форми обмеження і цензури у творчості.

Учасником може стати кожен вільний художник – скульптор, фотограф, музикант, коваль, кераміст. А до спільного знаменника експозицію зведе дизайнер Андрій Роюк.

Як пояснив куратор фестивального фотопроекту Костя Смолянінов, жодних фахових, жанрових, вікових чи гендерних обмежень участі у фестивалі нема. «Слід просто прийти і розмісти на стінах «Фабрики» будь які свої фотографії. За два тижні їх побачать всі, кого цікавить нове, актуальне і креативне, тому що ми працюємо без цензури. Починаючи від 28 квітня кожен може прийти розмістити свої фотки – нікого не питаючи і не попереджаючи. Головне: не виходити за межі виділеного простору».

У межах фестивалю відбуватимуться не тільки виставки а і музичні проекти, майстер-класи, лекції тощо. Зокрема фестиваль відродить традиції «Біобардикіада» і дасть простір для реалізації як форматного, так і неформатного орального мистецтва беж жодних обмежень під час постіндустріального вечора сучасної поезії та авторської пісні без форматів та обмежень, на якому передбачається участь близько 30-40 осіб, котрі сіпватимуть і декламуватимуть. Для участі у проекті буде запрошено київську поетесу Єву Шателей, львівського андеграунд-поета М. (Dusted) Порохнявого та ін. Твори, які звучатимуть на вечері передбачається видати у формі збірки або альманаху.

До участі у фестивалі вже зголосилися: «Геометрія думок», «Імаджинаріум», «Ін Краст Ві Траст», «Існування поза часом», «Конструктор», «Нове(друге?) життя», «Скандальний Цех», «Сонця-серця», «Berloga art-Ню Тілополіфонія», «Analnutria».