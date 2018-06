У Лондоні оголошено лауреата Втраченого Букера

У Лондоні вчора було оголошено лауреата Втраченого Букера - літературної премії найкращому роману 1970 року.

Як повідомляється на сайті заходу, переможцем визнано роман Джеймса Гордона Фаррелла Проблеми (Troubles).

Лауреат премії визначався шляхом онлайн-голосування, взяти участь в якому міг кожен охочий. Читачам пропонувалося вибрати з шести творів, відібраних раніше журі конкурсу.

До шорт-лист номінантів, крім Проблем Фаррелла, увійшли Птахи на деревах Ніни Боден, Полуднева затока Ширлі Хаззард, Божественне полум`я Мері Рено, Сидіння водія Мюріел Спарк, а також Вівісектор Патріка Уайта.

У результаті симпатії публіки завоював роман Фаррелла, що більш ніж удвічі випередив інших претендентів на приз. За Проблеми було віддано 38 відсотків голосів читачів.

Проблеми є першою частиною знаменитої Імперської трилогії Фаррелла, до якої також увійшли романи Облога Крішнапура (The Siege of Krishnapur) і Захоплення Сінгапуру (The Singapore Grip). Облога Крішнапура отримала Букер у 1973 році, а в 2008 році увійшла до короткого списку претендентів на премію Найкращий Букер (Best of the Booker), організовану на честь 40-ї річниці заснування конкурсу.

"Проблеми" - це роман такої "довгограючої" якості, що за останні 40 років він не переставав друкуватися. Якщо б він став переможцем у 1970 році, Джеймс Фаррелл став би першим (за часом, але не єдиним на сьогоднішній день) автором, удостоєним Букера двічі", - цитують організатори слова літературного директора премії Іона Тревіна.

На сьогоднішній день єдиним володарем двох Букерів є нобелівський лауреат Джон Максвел Кутзее.

Приз - оформлене дизайнером перше видання роману - від імені покійного автора отримав його брат, Річард Фаррелл, на урочистій церемонії в Лондоні.

Втрачений Букер було засновано, щоб виправити ситуацію, що виникла в 70-х роках через зміни правил премії. У 1969-му і 1970-му роках її отримували книги, видані роком раніше. Починаючи з 1971 року регламент було змінено, і Букери стали вручати за романи, видані в рік вручення премії. Таким чином, англомовна проза 1970 залишилася без премії Букер.

Букерівська премія, заснована в 1968 році, вручається щорічно англомовним авторам з Великобританії, Ірландії та країн британської Співдружності. Володар премії отримує 50 тисяч фунтів стерлінгів. Крім того, всім фіналістам, включаючи переможця, вручається чек на 2,5 тисячі фунтів, а також контракт на дизайнерське оформлення нової книги.

Нагадаємо, що в 2009 році лауреатом британського Букера стала Хіларі Ментл з історичним романом Wolf Hall (Вулф Хол).

Lenta.ru, РІА Новости