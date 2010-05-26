Влада Бєлгорода зняла заборону на рок-концерти

Влада Бєлгородської області відкликали лист на адресу власників нічних клубів Бєлгорода з проханням заборонити виступи музикантів, які грають хеві-метал, повідомляє ІА Бел.Ru.

Прес-служба губернатора й уряду Бєлгородської області розповсюдила заяву, в якій зазначено, що нещодавня ініціатива міського управління споживчого ринку щодо заборони концертів важкої рок-музики некоректна.

У відомстві повідомили, що ініціатору документу про заборону рок-концертів - начальнику управління споживчого ринку Бєлгорода Володимиру Шатилу "вказано на допущену помилку і запропоновано лист відкликати".

Нагадаємо, що в середині травня 2010 Шатило звернувся до власників місцевих клубів, кафе і ресторанів з проханням "не допускати виділення майданчиків для проведення концертів важкої рок-музики в стилі heavy metal".

Сам чиновник у розмові з газетою КоммерсантЪ заявляв, що не розбирається в подібній музиці і просто виконував вказівку обласної адміністрації "посприяти припиненню сатанинської діяльності".