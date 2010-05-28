У Китаї археологи виявили давній холодильник

Китайські археологи виявили на місці руїн колишньої імператорської резиденції пристрій, що нагадує примітивний холодильник.

Про це повідомляє агентство Сіньхуа.

Відкриття було зроблено працівниками інституту археології провінції Шеньсі.

Примітивний охолоджувальний пристрій, якому, як вважають, налічується вже 2 тис з лишком років, було виявлено китайськими археологами в одному з повітів недалеко від колишньої столиці стародавньої китайської імперії Сіань, розташованої на північному заході Піднебесної.

Холодильник складається з кількох керамічних кілець діаметром 1,1 метра і висотою 0,33 метра. На дні своєрідного колодязя було укладено труби для проточної води, яка і відігравала роль своєрідного охолоджувача. Вони тягнулися до самої річкової долини.

За словами вчених, знайдений пристрій не міг бути простим колодязем, оскільки останні повинні були б бути більш глибокими, бо підземні води в цій місцевості розташовані досить глибоко. У цих давніх спорудах у літній час зберігалося продовольство. А літо в цій частині Піднебесної дуже спекотне, земля сильно прогрівається, і про створення сховищ з льодом не можна і мріяти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Єрусалимі археологи виявили акведук XIV століття, що постачав місто водою протягом 600 років.

Репортер Запорожья