Відкрилася фотовиставка про УПА “Українська повстанська армія: історія нескорених”

Помітна подія для істориків і просто людей, які хочуть знати українську минувшину. Невідомі раніше документи з радянських і німецьких джерел, внутрішні документи ОУН та УПА, а також близько півтисячі фотографій побачили відвідувачі виставки, яка відкрилася у п`ятницю в Українському домі.

Невелика зала, відведена під виставку, ледь вмістила усіх охочих. Організатори стверджують - історія повстанської армії цікавить найбільше молоде покоління українців.

Відвідати офіційне відкриття зміг лише один представник УПА. Літнім людям, які розсіялися всією Україною, усе важче збиратися на такі заходи. Втім, Орест Васкул, голова київського Братства ОУН-УПА, сподівається, що його бойові побратими все-таки побувають тут і пригадають молодість. Себе на світлинах сімдесятивосьмирічний вояка не знайшов. Каже, там, де він воював, було не до фотографування.

З п`ятисот світлин більшість представлена вперше. У дослідженні історії повстанської армії ця подія - унікальна. Оскільки фотографуватися в УПА було суворо заборонено. Для того, щоб зробити фото на пам`ять, слід було отримати спеціальний дозвіл керівників служби безпеки. Організатори виставки вважають, що за допомогою цих знімків можна донести правду про УПА. Дослідники стверджують - тут є аргументи, з якими важко буде сперечатися навіть їхнім опонентам.

Володимира В`ятровича не дивує на виставці велика кількість молодих людей, навіть дітей. Він каже, що заходи, присвячені УПА, завжди цікавлять молоде покоління. Адже ця вікова категорія вільна від радянських стереотипів і неупереджено сприймає правду про повстанців.

Для відтворення історичної атмосфери на виставку запросили членів клубу військово-історичної реконструкції УПА "Повстанець". Інженер Богдан Іванько та його друзі знають усе про повстанські однострої. Але самим лише одягом їхній інтерес не обмежується.

Вхід на виставку - вільний. У Києві вона працюватиме лише три дні. Далі експозицію повезуть Україною. Організатори сподіваються, що їм вдасться розповісти правду про УПА в усіх обласних центрах.

За матеріалами 5-го каналу