У столиці відкривається виставка найуспішнішого художника Азії

У Національному художньому музеї України 24 червня відкривається перший спільний проект "Внутрішнє світло" одного з найбільш успішних художників Азії – тайванського майстра Лі Санданя і українця британського походження Майкла Мерфенка.

Лі Сандань написав свою першу картину у віці 34 років під час глибокої медитації, коли йому відкрилося, що за допомогою ліній, форм і квітів можна зобразити дхарму – універсальний закон учення буддиста.

Будучи Третім Патріархом дзен-буддистської школи Форшанг, майстер Лі вирішив зайнятися мистецтвом з метою трансляції свого знання про природу Будди і винайшов власний жанр – "тотемічний живопис".

Майкл Мерфенко – ірландець, що здобув художню освіту в Бельгії і Германії, живе й працює в Україні. Виставляючись у Лондоні, Нью-Йорку і Брюсселі, він підкреслює, що працювати любить тільки в Україні, "тому що такого неба немає більше ніде".

Сандань і Мерфенко познайомилися рік тому на Венеціанській бієннале, де і народилася ідея спільного проекту в Україні. Виставку в Києві можна буде побачити до 8 серпня.

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