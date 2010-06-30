Міла Йовович "вийшла заміж" у найбільш пафосному нічному клубі Москви (фото)

Знаменита актриса Міла Йовович вийшла заміж у самісінькому центрі Москви.

Щоправда, зірка вдягла весільну сукню лише заради фінального епізоду фільму "Викрутаси", пише "Комсомолськая правда".

Нагадаємо, зйомки комедії, спродюсованої Тимуром Бекмамбетовим, відбуваються у Москві.

За сюжетом, героїня Йовович обирає між двома чоловіками, яких зіграли Костянтин Хабенський та Іван Ургант. Остаточний вибір Міла має зробити саме під час весілля.

Для зйомки фінального епізоду було орендовано найбільш пафосний нічний клуб Москви.

Весілля, згідно зі сценарієм, проходило за традиційними російськими звичаями: з горілкою, огірочками і під акомпанемент гармоні. І співала на кіношному весіллі Йовович сама.

"Вона дуже сконцентрована: всі 12 годин, які ми проводимо на майданчику, учить текст, пісні. І з російською мовою все у неї добре", - похвалив Мілу режисер, пише "Экспресс-газета".

До слова, у фільмі грає також і матір Йовович - Галина Логінова. Жінці дісталася епізодична роль.

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