Відбудеться засідання Координаційної ради щодо заходів у зв’язку з роковинами Голодомору в Україні

19 березня о 15.00 у палаці мистецтв «Український дім» розпочнеться засідання Координаційної ради з підготовки заходів у зв’язку із 75-ми роковинами Голодомору 1932 – 1933 років в Україні. У засіданні візьме участь Президент України Віктор Ющенко (вул. Хрещатик, 2). Потрібна акредитація. Телефони: 255-63-18; 255-78-44.

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