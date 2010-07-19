“Броненосець Потьомкін” повертається

В Одесі у рамках першого Міжнародного Одеського кінофестивалю продемонстрували легендарну відреставровану стрічку Сергія Ейзенштейна "Броненосець "Потьомкін".

Прем’єрний показ, що об’єднав мало не кілька тисяч людей, відбувся на Потьомкінських сходах, котрі є знаковими не лише для “Броненосця “Потьомкіна”, але і для більшості одеських фільмів.

Родзинкою кінопоказу став супровід фільму музикою симфонічного орекстру наживо. Музика взята з оригінальних партитур композитора Едумнда Майзеля написаних ним ще у 1926 році. Музика Майзеля відрізняється від кількох інших версій своєю емоційністю та виразністю.

– Не дивлячись на те, що “Броненосець "Потьомкін” є класикою світового кінематографу і вперше я бачив його ще в дитинстві, мене вразив музичний супровід стрічки – він чарівний, – каже глава жюрі ОМКФ, нідерландський режисер Йос Стеллінг.

Голова Національного Союзу кінематографістів Сергій Тримбач зізнався, що музика навіть викликала у нього сльози:

– Використана у фільмі музика просто чудова. Наприкінці мені просто набігли сльози. Музика виокремлює у фільмі почуття і емоції, якими неможливо не заразитися.

“Броненосець “Потьомкін” – німий художній фільм сергія Ейзенштейна 1925 року, що вже у 1926 році отримав приз від Американській кіноакадемії у номінації “Кращий фільм”. У 1925 році негатив фільму був переданий до Німеччини, де стрічку перемонтували настільки, що сюжет більше не відповідав авторському задуму. Не раз втручалась до сюжету і радянська влада, змушуючи Ейзенштейна прибирати ту чи іншу сцену.

За словами відомого кінознавця Наума Клеймана, новий варіант фільму – це на 99,9 % відновлена від німецько-радянських правок версія 1925 року.

Сюжет фільму оснований на реальних подіях і розповідає про бунт матросів одного з кораблів Чорноморського флоту через те, що їх кормили червивим м’ясом. На кораблі відбувається переворот, у ході котрого більшість офіцерів викинуто у море. Населення Одеси підтримує команду “Потьомкіна”. Урядові війська розстрілюють мирних жителів на відомих Потьомкінських сходах.

Катерина Зінов`єва