Lady GaGa зніметься у фільмі про саму себе
Режисером може стати Брайан Сінгер
Американська співачка Lady GaGa (Леді Гага) надихнулася фільмом про Майкла Джексона Moonwalker, і має намір знятися в повнометражному біографічному фільмі, присвяченому їй самій.
Режисером фільму з участю Lady GaGa може стати Брайан Сінгер, який працював над першими двома серіями Людей Ікс і Операцією Валькірія, повідомляється на сайті Gigwise.
Фільм Moonwalker вийшов у 1988 році. Він являє собою суміш відеозаписів живих концертів Майкла Джексона і ряду художніх сцен з ним, як головним героєм. Деякі фрагменти Moonwalker є відеокліпами, які виходили в ефір на музичних каналах (наприклад, Leave Me Alone і Smooth Criminal).
Зазначимо, що багато відеокліпів самої Lady GaGa (Alejandro, Telephone, Just Dance, Poker Face, Bad Romance) стали хітами.
*** Lady Gaga (справжнє ім`я - Стефані Джоанн Анджеліна Джерманотта), - американська співачка італійського походження, володарка 2 премій Grammy. Її дебютний альбом The Fame (2008) став міжнародним хітом і до липня 2009 розійшовся загальним накладом у 2,3 мільйона примірників у всьому світі.
Lady GaGa стала першою виконавицею, кількість переглядів відео якої в інтернеті перевищила мільярд. А її кліп на пісню Bad Romance на сайті YouTube визнаний роликом з найбільшою кількістю переглядів.
Наприкінці травня 2010 Lady Gaga стала тріумфатором церемонії вручення нагород World Music Awards в Монте-Карло. Співачка отримала п`ять премій World Music Awards у номінаціях Альбом року, Сингл року, Найкращий дебют, Кращий поп-рок-артист, Найбільш продаваний артист Північної та Південної Америк.
У 2010 році американська співачка Lady GaGa претендує відразу на 13 нагород MTV Video Music Awards, що є рекордом за всю історію існування нагороди.
Lenta.ru