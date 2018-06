Lady GaGa зніметься у фільмі про саму себе

Американська співачка Lady GaGa (Леді Гага) надихнулася фільмом про Майкла Джексона Moonwalker, і має намір знятися в повнометражному біографічному фільмі, присвяченому їй самій.

Режисером фільму з участю Lady GaGa може стати Брайан Сінгер, який працював над першими двома серіями Людей Ікс і Операцією Валькірія, повідомляється на сайті Gigwise.

Фільм Moonwalker вийшов у 1988 році. Він являє собою суміш відеозаписів живих концертів Майкла Джексона і ряду художніх сцен з ним, як головним героєм. Деякі фрагменти Moonwalker є відеокліпами, які виходили в ефір на музичних каналах (наприклад, Leave Me Alone і Smooth Criminal).

Зазначимо, що багато відеокліпів самої Lady GaGa (Alejandro, Telephone, Just Dance, Poker Face, Bad Romance) стали хітами.



*** Lady Gaga (справжнє ім`я - Стефані Джоанн Анджеліна Джерманотта), - американська співачка італійського походження, володарка 2 премій Grammy. Її дебютний альбом The Fame (2008) став міжнародним хітом і до липня 2009 розійшовся загальним накладом у 2,3 мільйона примірників у всьому світі.

Lady GaGa стала першою виконавицею, кількість переглядів відео якої в інтернеті перевищила мільярд. А її кліп на пісню Bad Romance на сайті YouTube визнаний роликом з найбільшою кількістю переглядів.

Наприкінці травня 2010 Lady Gaga стала тріумфатором церемонії вручення нагород World Music Awards в Монте-Карло. Співачка отримала п`ять премій World Music Awards у номінаціях Альбом року, Сингл року, Найкращий дебют, Кращий поп-рок-артист, Найбільш продаваний артист Північної та Південної Америк.

У 2010 році американська співачка Lady GaGa претендує відразу на 13 нагород MTV Video Music Awards, що є рекордом за всю історію існування нагороди.

Lenta.ru