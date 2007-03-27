Відбулося нагородження лауреатів театральної премії “Київська Пектораль”

Імена лауреатів стали відомими під час урочистої церемонії, яка відбулася 26 березня 2006 року, напередодні Міжнародного дня театру, у приміщенні Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка.

У відкритті церемонії взяли участь Міністр культури Юрій Богуцький, радник Президента Микола Жулинський і замісник голови Київської міської державної адміністрації Віталій Журавський, який вручив від Київської міськадміністрації трьом акторам ордери на квартири.

Цього року премію конкурсу збільшили з тисячі гривень до тисячі доларів. Найкращих визначали в 11-ти номінаціях. Зокрема, багато нагород отримав Київський державний академічний театр драми й комедії на Лівому березі Дніпра.

Ось так виглядає список переможців: у номінації “За кращу виставу” - “Кармен. TV” – Театр “Київ модерн-балет”, “За кращу виставу камерної сцени” – “Голодний гріх” за В. Стефаником – Національний центр театрального мистецтва ім. Леся Курбаса, “За кращу виставу для дітей” – “Білосніжка й семеро гномів” за Б. Павловським – Київський муніципальний академічний театр опери й балету для дітей та юнацтва, “За кращу режисерську роботу” - Богомазов Дмитро, “Черга” – Київський державний академічний театр драми і комедії на Лівому березі Дніпра, “За краще виконання чоловічої ролі” - Лінецький Віталій – Єгор Петрович Войницький, “26 кімнат” – Київський державний академічний театр драми й комедії на Лівому березі Дніпра, “За краще виконання жіночої ролі” - Самаєва Леся – Медсестра Марія, “Черга” – Київський державний академічний театр драми й комедії на Лівому березі Дніпра, “За краще виконання чоловічої ролі другого плану” - Ганноченко Олександр – Порфирій Петрович, “Голубчики мої!...” – Київський державний академічний театр драми й комедії на Лівому березі Дніпра, “За краще виконання жіночої ролі другого плану” - Сергійко Алла – Баронова-Козино, “Передчуття Мини Мазайла” – Київський академічний театр на Подолі, “За кращу сценографію (костюми до вистави)” - Карашевський Володимир, “Голодний гріх” – Національний центр театрального мистецтва імені Леся Курбаса, “За кращу музичну концепцію вистави” - Курій Олександр, “Голубчики мої!...” – Київський державний академічний театр драми і комедії на Лівому березі Дніпра, “За кращу роботу балетмейстера” - Раду Поклітару, “Кармен. TV” – Театр “Київ модерн-балет”.

Слід зазначити, що у цьому році не відзначили й не присудили дві премії: “За режисерський дебют” і “За акторський дебют”.

“Київська пектораль” – перша театральна премія на теренах колишнього Радянського Союзу, засновником якої у 1992 році виступило Київське відділення Спілки театральних діячів України й Головне управління культури міста Києва. Єдиним на той час аналогом такої нагороди був французький “Фелікс”, російські премії “Золота маска”, “Кришталева Турандот”, “Чайка” та деякі інші. Вперше “Київську Пектораль” було вручено 27 березня 1993 року – у Міжнародний день театру.