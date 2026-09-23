900 км на одному заряді: китайці створили 'вбивцю Tesla' за €25 500

Новий електромобіль BYD отримав потужність до 657 к.с., акумулятор на 92 кВт⋅год і технології автоматизованого керування.

Китайський автовиробник BYD розширює модельний ряд свого спеціалізованого бренду Fang Cheng Bao. Компанія представила новий електричний седан Formula S, який поєднує відносно доступну ціну, потужні силові установки та великий запас ходу.

Як пише видання Fakti, Formula S створена для виходу бренду в масовий сегмент електромобілів. Перша хвиля моделей орієнтована на азійський ринок і включає ліфтбек Formula S у стилі купе та його спортивну версію Formula S GT.

Запас ходу до 900 км

Базова Formula S із заднім приводом має запас ходу 730 км за циклом CLTC. Її стартова ціна становить $27 900, або приблизно €25 500.

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Загалом Formula S пропонується у п'яти комплектаціях. Покупцям доступні два варіанти активної підвіски: пневматична система з електронним регулюванням жорсткості DiSus-A або гідравлічна DiSus-M із магнітореологічними амортизаторами.

Автомобіль може оснащуватися одним електродвигуном на задній осі потужністю 329 або 402 к.с. Повнопривідна модифікація отримала два електромотори із сумарною потужністю 657 к.с.

Залежно від версії використовуються акумулятори ємністю 76,7 або 92 кВт⋅год. Запас ходу становить 730, 750 або 900 км за стандартом CLTC. Коефіцієнт аеродинамічного опору автомобіля заявлений на рівні 0,25.

Спортивна Formula S GT

Паралельно виробник представив Formula S GT – спортивний хетчбек на тій самій платформі. Задньопривідна версія потужністю 402 к.с. коштує близько €29 300 і має запас ходу понад 850 км.

Повнопривідна модифікація стартує приблизно від €32 200. Вона отримала акумулятор ємністю 92 кВт⋅год від Blade другого покоління та має запас ходу 730 км.

Заявлена швидкість заряджання також вражає: акумулятор може зарядитися з 10% до 70% за 5 хвилин, а до 97% – за 4 хвилини.

LiDAR і режим дрифту

Електронні системи автомобіля працюють на базі допоміжної системи God's Eye B, яка використовує датчики LiDAR для виявлення перешкод, зокрема за умов поганої видимості.

Система підтримує автоматичне паркування та автоматизоване керування автомобілем у місті й за його межами. Автомобіль також може самостійно об'їжджати перешкоди.

Для прихильників спортивної їзди передбачений спеціальний режим дрифту. У ньому електроніка автоматично регулює крутний момент і кут повороту керма.

Довжина Formula S перевищує 5 метрів, а колісна база становить 2960 мм. За задумом виробника, модель конкуруватиме з такими автомобілями, як Xiaomi SU7, Xiaomi YU7, Tesla Model 3 і Tesla Model Y.

Усередині – великий проекційний дисплей

У салоні розробники залишили фізичні кнопки для основних функцій, доповнивши їх 26-дюймовим проекційним дисплеєм із доповненою реальністю та аудіосистемою Devialet.

Передні сидіння мають режим "невагомості", призначений для відпочинку, коли автомобіль нерухомий. Інтер'єр виконаний у модульному стилі: передбачені налаштовуване фонове освітлення, програмовані кнопки, вбудований холодильник та інтегрована система караоке.

Електрокари - останні новини

Як повідомляв УНІАН, австрієць залишив свій електромобіль на зарядній станції в аеропорту Граца на два дні, а після повернення отримав рахунок на 2000 євро. Чоловік розраховував, що заплатить лише за спожиту електроенергію, однак несподівана умова його універсальної зарядної картки призвела до величезної суми.

Такі картки дають змогу швидко авторизуватися на різних зарядних мережах, а наприкінці місяця користувач отримує єдиний рахунок. Зазвичай постачальник такої картки встановлює власні умови та тарифи, укладаючи договори з операторами зарядних станцій.

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