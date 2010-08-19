Під Києвом зніматимуть комедію «Ржевський проти Наполеона»

Одним з центральних знімальних майданчиків для зйомок української комедії про французького полководця Наполеонові І Бонапарта стане Центр культури і історії Київської Русі «Парк Київська Русь», який розташований у селі Копачів Обухівського району Київської області.





Як повідомили УНІАН у прес-службі «Парку Київська Русь», до зйомок першого російськомовного фільму, знятого в 3D-форматі, «Ржевський проти Наполеона», приступлять уже в серпні. У фільмі очікується більш як 500 ефектів.



«Ржевський проти Наполеона» – це сатирична комедія про вторгнення Наполеона в Росію в 1812 році і про те, як на плечі поручика Ржевського, переодягнутого в жіночий одяг, лягло завдання зупинити велелюбного Наполеона», - повідомили в «Парку Київська Русь».



У головних ролях у комедії зіграють керівник «Вечірнього кварталу» Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ і російська актриса Світлана ХОДЧЕНКОВА.



Творча група, яка зніматиме комедію «Ржевський проти Наполеона», вже брала участь у проектах «Любов у великому місті 1,2», «Гітлер, капут!».



Також у фільмі будуть задіяні Анфіса ЧЕХОВА, Михайло ЄФРЕМОВ, ПОТАП, Юрій СТОЯНОВ, Ілля ОЛЕЙНИКОВ й інші зірки шоу-бізнесу.



Планується, що в прокат картина вийде влітку 2011 року.



