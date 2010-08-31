Періс Хілтон не зможе приїхати до Києва

Американській тусовниці Періс Хілтон висунули звинувачення в незаконному зберіганні наркотиків. У випадку, якщо її провина буде доведена, їй загрожуватиме до чотирьох років позбавлення волі, повідомляє журнал People.

Тим часом у ЗМІ з`явилися нові подробиці затримання знаменитої скандалістки.

Так, AFP повідомляє, що коли Хілтон і її друга, керівника нічного клубу Сая Уейтса, затримали, 29-річний світський лев попросив поліцейських супроводжувати її до готелю, щоб вона змогла прийняти душ, а вже після цього відправитися у відділок.

Пізніше під час спілкування з поліцією в готелі Хілтон дістала з сумочки бальзам для губ, і у цей момент офіцер побачив невеликий пакетик кокаїну. Наркотик випав з сумочки прямо в руки поліцейському, зазначають ЗМІ.

Крім 0,8 грама кокаїну в сумочці Хілтон також були знайдені цигарковий папір, препарат від астми, а також $1300 готівкою.

Сама Хілтон заявила, що косметика і кокаїн не її, а також сказала, що прийняла наркотик за жувальну гумку. При цьому вона визнала, що цигарковий папір, гроші і ліки від астми належать їй.

Поліцейські склали звіт про затримання, узяли з Хілтон обіцянку з`явитися на суд, а потім відпустили її. Її друг був затриманий за управління автомобіля в стані алкогольного і наркотичного сп`яніння, а через декілька годин відпущений під заставу в розмірі $2000.

Нагадаємо, що Періс Хілтон була затримана в Лас-Вегасі 27 серпня. Зараз знаменитість знаходиться під підпискою про невиїзд. У зв`язку з цим Періс не зможе приїхати до Києва, де вона повинна була очолити журі конкурсу Міс Україна-2010 . Замість Хілтон на Міс Україна розглядаються такі кандидатури, як акторки Шерон Стоун, Орнелла Мути і модель Victoria`s Secret Кароліна Куркова.

Кореспондент