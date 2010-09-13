Помер популярний американський актор Кевін Маккарті

У США у віці 96 років помер популярний американський актор і продюсер Кевін Маккарті, повідомляє The New York Times.

Світову популярність йому принесла роль доктора Майлза Беннеля у стрічці 1956 Вторгнення викрадачів тіл. Всього за свою 70-річну кар`єру актор зіграв у 50 фільмах, а також великій кількості телевізійних шоу і театральних постановках.

Актор за свою довгу кар`єру використовував всі можливості, що надає йому професія - він починав у бродвейських театрах, потім у 1951 році дебютував у кіно, а після охоче знімався в телесеріалах, працював продюсером і писав сценарії.

Першу славу йому приніс науково-фантастичний фільм Вторгнення викрадачів тіл (1956 рік). Потім були ролі в десятках як малопомітних фільмів, так і численних кінохітів - Неприкаяні, Піранья, Ненька.

Маккарті з задоволенням знімався також і в серіалах - Місія нездійсненна, Династія, Вона написала вбивство.

Актор пробував і сам писати сценарії, за одним з них був знятий бойовик Мішень, що біжить (1987). Серед його продюсерських робіт - кінострічка Смерть комівояжера, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Маккарті працював до самої смерті. У 2009-2010 роках у світ вийшли фільми з його участю.

В одному з інтерв`ю він зізнався: "Все життя я намагався працювати якомога більше. Мені подобається працювати. І мені подобається весь час чимось займатися".