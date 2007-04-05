Відбудеться вечір духовної поезії «Дзвін пасхальний»

Відбудеться вечір духовної поезії, присвячений святкуванню Світлого Свята Христового Воскресіння «Дзвін пасхальний». У програмі: духовна поезія митрополита Харківського і Богодухівського Никодима (Миколи Руснака) і почесного члена НСПУ, члена Союзу письменників Росії Олександра Романовського. Прозвучать хорові твори на слова цих авторів у виконанні лауреата міжнародного й всеукраїнських конкурсів камерного хору Харківської Філармонії під керівництвом народного артиста України В.Палкіна. Організатор - Харківська Єпархія Української Православної Церкви, Харківська облрада, Харківська облдержадміністрація (Колонний зал ім. М.Лисенка Київської національної філармонії). Вхід за запрошеннями. Телефони: 8 (057) 700-40-25, 8 (057) 400-401, shibenjuk@kpi.kharkov.ua, records@vl.kharkov.ua.