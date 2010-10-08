Під Житомиром чиновники продали ділянку землі з пам’ятками археології

Під Житомиром чиновники продали ділянку землі з древніми пам’ятками археології.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила працівник ВЗГ УМВС України в Житомирській області Алла ВАЩЕНКО.

За її словами, йдеться про землі поселення, яке ще у 1969 році взяте під державну охорону як пам’ятка археології місцевого значення (охоронний № 367) та включене до Державного реєстру пам’яток археології Житомирської області.

При цьому А.ВАЩЕНКО уточнила, що відповідно до прийнятого у червні 2000 року Закону України «Про охорону культурної спадщини» усі пам’ятки археології є державною власністю та землі, на яких вони розташовані, перебувають у державній власності і належать до земель історико-культурного призначення.

А.ВАЩЕНКО додала, що ціннісна пам’ятка розташована у межах села – то ж її охорону забезпечує сільська рада, яка і відповідний договір з Управлінням культури та туризму Житомирської облдержадміністрації уклала у 2008 році. "Та сільський голова, разом з секретарем, випадково «забули» і про охоронний договір, і про обов’язкове погодження передачі земель історико-культурного призначення та передали ділянку загальною площею 0,45 га у приватну власність третім особам", - додала вона.

Як повідомив УНІАН начальник Управління Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю УМВС України в Житомирській області Юрій КРОШКО, "на початку вересня цього року за матеріалами спільної перевірки прокуратури та органів внутрішніх справ прокуратурою Житомирського району порушено кримінальну справу за фактом зловживання і службового підроблення службовими особами Корчацької сільської ради Житомирського району, що заподіяло тяжкі наслідки за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України".

Наразі розслідування кримінальної справи триває.

Вартість завданих державі прямих збитків становить 231 тисячу гривень, однак грошова вартість культурного шару території поселення за підрахунками експертів становить понад 41 мільйона гривень.