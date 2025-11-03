Про стабільний контроль ворогом якоїсь частини міста зараз не йдеться.

У Покровську ворог тисне з усієї сили, щоб закріпитися, все місто наразі стало "сірою зоною". Про це розповів в ефірі "Київ24" військовослужбовець 68 окремої єгерської бригади з позивним Гусь.

Він зауважив, що інфільтрація противника наразі відбувається саме з південного і південно-західного напрямку міста. При цьому найбільше зусиль ворог прикладає в південних кварталах, щоб там закріпитися.

"Дійсно, фіксується ворог практично у всіх кварталах і районах міста, групами у кілька бійців", - зазначив він.

Військовий наголошує, що ситуація дійсно нестійка, певні позиції можуть переходити з рук в руки.

Водночас "про стабільний контроль ворогом якоїсь частини міста зараз не можна говорити, це все сіра зона", зазначає він.

Він наголосив, що росіяни намагаються наступати з двох боків, щоб повністю оточити українські сили і "закрити цей мішок".

"Дуже сильно тиснуть із Заходу в напрямку на Гришине, щоб з одного боку підійти з південного заходу, а з іншого боку, з північного сходу, там де бої за Родинське відбуваються, Червоний Лиман, такі активні зони боїв. І вони дуже хочуть з двох напрямків зійтися і захлопнути цей мішок. Але від виконання цього наміру вони дуже далекі поки що", - додав боєць.

Що відбувається у Покровську

Як писав УНІАН, попри контрнаступальні дії Сил оборони в Покровську, оккупанти мають нові просування в межах міста. Це фіксує моніторинговий проект DeepState.

Генерал Микола маломуж заявив, що Путін поставив окупантам завдання - захопити Покровськ, Мирноград і всю Покровську агломерацію до 15 листопада.

А наступним завданням у разі захоплення всієї Покровської агломерації для окупантів є подальше просування до Костянтинівки та Краматорська.

