'Дні Мадуро полічені': Трамп висловився про ймовірність ударів по Венесуелі

Американський лідер запевнив, що Сполучені Штати не готують військову операцію проти Венесуели, попри чутки про розгортання сил у Карибському басейні.

Президент США Дональд Трамп заявив, що влада венесуельського лідера Ніколаса Мадуро наближається до завершення, однак Вашингтон не планує жодних бойових дій проти цієї країни.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу CBS, коментуючи чутки про можливу військову операцію США у Венесуелі.

На запитання інтервʼюерки, чи полічені дні Мадуро на посаді президента Венесуели, Трамп відповів: "Думаю, що так".

Водночас на уточнювальне питання, чи планують США завдавати ударів по Венесуелі, американський лідер зазначив:

"Я вам цього не скажу. Тобто, я не кажу, що це правда чи ні. Але я б не був схильний казати, що я це зроблю, бо я не обговорюю з репортерами, чи збираюсь я завдавати ударів".

Плани США щодо Венесуели - що відомо

Нагадаємо, 31 жовтня видання Newsweek повідомило, що США можуть завдати удару по Венесуелі в найближчі дні, посилаючись на супутникові знімки. Згідно з даними журналістів, Сполучені Штати нібито закрили повітряний простір над Пуерто-Рико та розгорнули у Карибському морі десантний корабель із 1600 морськими піхотинцями на борту.

Трамп спростував цю інформацію, заявивши, що Вашингтон не готує жодної військової атаки, натомість продовжить чинити політичний і дипломатичний тиск на Каракас.

На початку серпня цього року США оголосили 50 млн доларів грошової винагороди за інформацію, яка допоможе заарештувати Ніколаса Мадуро.

На цьому тлі венесуельський диктатор Ніколас Мадуро звернувся до РФ, Китаю та Ірану із з проханням терміново відремонтувати деяку військову техніку Венесуели та надати додаткові військові радари і ракети.

