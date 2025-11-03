Цікаво, що насправді після перемог на президентських виборах 2016 і 2024 років Трамп білтше не має права балотуватися на цю посаду.

Президент США Дональд Трамп не розглядає можливість йти на третій президентський термін, хоча, за його словами, багато хто хоче, щоб він це зробив.

Про це заявив глава Білого дому в інтерв’ю CBS. Як розповів Трамп, серед республіканців, на відміну від демократів, багато претендентів на президентську посаду. Серед них він назвав діючого віцепрезидента США Джей Ді Венса та держсекретаря Марко Рубіо.

Цікаво, що насправді після перемог на президентських виборах 2016 і 2024 років Трамп білтше не має права балотуватися на третій термін відповідно до 22-ї поправки Конституції США.

Але в історії є прициденти, коли політики міняли Конституцію під себе, зокрема, так було в РФ.

Трамп і його президентство

Перший президентський термін Трампа тривав з 20 січня 2017 року по 2021 рік. Тоді він переміг кандидатку від демократів Гілларі Клінтон.

Під час своєї першої передвиборчої кампанії та президентства Трамп зробив багато помилкових чи оманливих заяв. Політологи та історики широко характеризують це явище як безпрецедентне в сучасній американській політиці.

Втім і під час другої президентської гонки він вдався до тієї ж тактики. Чого тільки варта його заява про те, що він закінчить війну РФ проти України за добу.

Трамп - другий президент в історії США, який обіймав цю посаду не поспіль. Крім того, він найстаріший президент в американській історії.

