Сьогодні назвуть володаря Нобелівської премії миру

Норвезький нобелівський комітет представить сьогодні в Осло володаря Нобелівської премії миру за 2010 рік, передає РІА «Новости».

Список претендентів на премію цього року вперше за історію її вручення названо незвично довгим - у ньому 237 кандидатів, 38 з яких є громадськими і міжнародними організаціями. Про це в лютому цього року повідомив Норвезький нобелівський комітет без згадки, проте, імен кандидатів, які згідно з правилами, можуть бути доступними для громадськості лише через 50 років.

Згідно з прогнозами директора норвезького Інституту досліджень проблем миру PRIO Крістіана Берга ХАРПВІКЕНА найбільш ``гарячим`` кандидатом на нагороду, на його думку, є афганський доктор і правозахисниця, голова незалежної комісії Афганістану з прав людини Сіма САМАР.

На друге місце К.ХАРПВІКЕН поставив некомерційне агентство новин DVB - "Демократичний голос Бірми". Журналісти і коментатори агентства працюють в Осло, публікуючи матеріали кореспондентів, що знаходяться в самій М’янмі.

На третьому місці у списку К.ХАРПВІКЕНА - спеціальний суд по Сьєрра-Леоне.

Пояснюючи свій вибір, директор норвезького інституту PRIO пише на сайті своєї організації, що питання безпеки і роль жінок, правосуддя в умовах перехідного періоду, а також незалежного висвітлення тієї чи іншої проблеми, представляються йому тими самими темами, на які можуть звернути увагу члени Нобелівського комітету цього року.

Аналітик не виключає також, що, як і минулого року, присудивши нагороду американському Президенту Бараку ОБАМІ, члени Нобелівського комітету знову можуть скористатися можливістю звернути увагу на окремі ініціативи, які вважаються важливими на даний момент.

Серед інших можливих кандидатів на Нобелівську нагороду К.ХАРПВІКЕН згадує правозахисницю і адвоката з Пакистану Асму ЯХНАГІР, лікаря з Демократичної Республіки Конго, що зробив багато для жертв сексуального насильства, - Дениса МУКВЕГЕ, активістку ліберійського жіночого руху за мир Women of Liberia Mаss Action for Peace Леймах ГБОВІ.

Називають в Норвегії серед претендентів на премію і росіянку Світлану ГАНУШКІНУ і ``Меморіал``, а також трьох китайських дисидентів - ЛЮ Сяобо, ХУ Цзя або ГАО Чжішена.

Гідними премії аналітик з Норвегії також вважає журналістку з Азербайджану Малахат НАСІБОВУ, міжнародну неурядову кризову групу International Crisis Group, спеціальний трибунал по Камбоджі або голову комісії ООН з порушень прав людини під час війни в Газі 2008-2009 років Річарда ГОЛДСТОУНА.

Щодо прогнозів скандинавських ЗМІ, то вони, користуючись аналізом норвезького аналітика, додають і свої власні припущення.

Згадують, наприклад, колишнього Верховного комісара ООН з прав людини Мері РОБІНСОН, політичного діяча із Зімбабве Моргана ЦВАНГІРАЯ тощо.

Церемонія вручення Нобелівських премій проходить у Стокгольмі і Осло в день смерті їх засновника Альфреда Нобеля - 10 грудня.