Ніно Катамадзе дасть у Києві два концерти

22 і 24 жовтня Ніно Катамадзе і група Insight представлять у Києві новий альбом і нову концертну програму "Red".

Концерт відбудеться в столичному Міжнародному центрі культури і мистецтв (Жовтневий палац).

Грузинську співачку Ніно Катамадзе рекомендують "не розуміти, а приймати, причому у великих дозах, як профілактика від самоти, панацеї від стресів, мікстури від агресії і ін`єкцій від скептицизму".

Нагадаємо, у травні 2010 року з`явилася інформація, що Ніно з сім`єю переїде до України. До Києва співачка збиралася переїхати через чоловіка Давида (він – хірург), якому тут запропонували роботу.

Ніно Катамадзе – грузинська джазова вокалістка, професійна кар`єра якої почалася в 2000 році зі співпраці з засновником гурту Insight гітаристом Гочей Качєішвілі. До складу групи входить також Уча Гугунава (бас-гітара) і Давид Абуладзе (ударні).

Разом з колективом Ніно записала альбоми "Ordinary Day" (2003), "Nino Katamadze & Insight" (2004), "Black" і "White" (2006), "Blue" (2008), "Red" (2010), DVD "... Start New Peaceful Day..." (2005), а також саундтреки до фільмів "Оранжеве Небо", "Жара", "Інді", "Домовий" та ін.

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