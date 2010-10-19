У Львові показали «Дзеркало душі» 70 ковалів з різних країн світу

Днями в львівському Музеї ідей (вул. Валова, 19) відкрилася виставка спеціальних ковальських робіт, які майстри виготовили на ІV Ковальському фестивалі «Залізний Лев 2010».

На фестиваль, що відбувся минулих вихідних, приїхали більше 70 учасників з України, Польщі, Чехії, Нідерландів. Щороку ковалі спільно виконують спеціальне завдання організаторів. Цього року вони працювали над композицією «Дзеркало душі».

Ковалям видали залізні пластини, на яких заздалегідь були вирізьблені контури обличчя. Їхнім завданням було викувати маску чи людське обличчя з мімікою. Наступного року цю композицію планують поєднати з минулорічною «Рука до руки» і створити образ людини.

На виставці в Музеї ідей організатори ковальського фестивалю представили 32 маски, які виготовили понад 50 ковалів та інші ковані мистецькі вироби. Виставка триватиме до 21 жовтня, а далі маски зберігатимуться в кузнях, оскільки спеціалізованого музею у Львові нема.

За словами співорганізатора фестивалю «Залізний Лев», молодшого наукового співробітника Інституту народознавства НАН України Емілії Сидор, така доля спіткала і один з найвідоміших виробів фестивалю – металеву карту України, яку викували ще два роки тому. На залізній карті, розміром понад 3 на 4 метри, вагою в півтони розміщено 25 символів та гербів українських міст.

На початку жовтня цього року товариство «Залізний Лев» в особі його голови Ореста Івасюти подали письмову заявку в Львівське міське управління охорони історичного середовища про встановлення металевої карти України в сквері навпроти Львівської обласної ради.

Але спілка ковалів отримала відмову й усну пропозицію встановити об’ємно-просторову карту на одному з мурів Львова, що не відповідає художньому баченню ковалів. Наразі, що робити з картою у товаристві вирішують, розглядають пропозицію подарувати цей мистецький виріб іншому місту України.

Ольга Швед

Львів