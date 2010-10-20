Українка стала володаркою титулу Юна Міс світу-2010

12-річна Олена Мехайлишина із Запоріжжя завоювала титул Юна міс світу-2010, пише видання "Сегодня".

Переможниця конкурсу розповіла газеті, що змагання, що відбувалися в Туреччині, були не менш напруженими, ніж у дорослих.

"Протягом шести днів ми прокидалися о 8:00 і відразу бігли на зарядку. Потім починалися довгі репетиції та тренування. Але спати нам давали по 10 годин, так що я встигала відпочити", - згадує Олена.

Як пише видання, юна українка не вперше перемагає на конкурсах краси. Раніше в цьому році вона ставала Міні-міс Запоріжжя та Міні-міс Україна.

Конкурс у Туреччині складався з трьох частин. Як пише газета, в першій конкурсантки з 13 країн розповідали про себе і дефілювали в національних костюмах. Після цього відбулося шоу талантів, на якому майбутня переможниця показала акробатичний етюд на ковбойський тематику. А останній вихід присвятили шахам - кожна конкурсантка була одягнена в костюм певної фігури.

Після перемоги юна запоріжанка отримала багато подарунків. "Мені вручили корону та стрічку з написом Юна міс світу. Ще подарували два ланцюжки - золотий і срібний. І вручили 500 євро. А вже вдома у понеділок мер Запоріжжя подарував мені ноутбук", - розповіла переможниця.

Нагадаємо, що кілька днів тому 15-річна українка Кароліна Толкачова стала переможницею найпрестижнішого модельного конкурсу в світі - Elite Model Look 2010.

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