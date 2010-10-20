Посольство РФ: знання російської – корисне для всіх українців

Радник-посланець посольства Росії в Україні Всеволод Лоскутов переконаний у тому, що гарне знання російської мови може бути корисним для всіх українців.

"Я впевнений у тому, що гарне знання російської мови для всіх українців може бути корисним", - сказав він журналістам у Києві 19 жовтня.

Крім того, Лоскутов вважає, що двомовність є перевагою будь-якого народу.

"Я вважаю, що двомовність - це перевага народу, це плюс для людей, які вільно володіють двома мовами і більше", - зазначив він.

Водночас дипломат підкреслив, що українці, безумовно, повинні знати і українську мову, а держава повинна робити усе можливе для розвитку мови і української культури.

"Для того, щоб розвивалася українська мова, українська культура, для цього потрібно в першу чергу вкладати серйозні кошти", - вважає він.

Нагадаємо, питання двомовності в Україні останнім часом викликало запеклі суперечки як в політикумі, так і в суспільстві.

7 вересня у Верховній раді був зареєстрований скандальний законопроект "Про мови в Україні", який формально не робить російську мову другою державною, але надає їй право "вільного функціонування практично і всіх сферах діяльності", що рівнозначно офіційному статусу.

Проти закону та на захист української мови різко виступила опозиція. На їхню думку, проект закону "покликаний знищити один з головних стовпів нашої державності - українську мову".

Поки що розгляд законопроекту відкладено на невизначений термін – принаймні, його не буде ухвалено до місцевих виборів 31 жовтня.

ТСН