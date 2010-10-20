Ван Дамма госпіталізували з серцевим нападом

Зйомки нового фільму "Зброя" Жан-Клода Ван Дамма припинені через серцевий напад актора, у результаті якого актора було на короткий час госпіталізовано.

Як повідомляє MTV з посиланням на власні джерела, напад стався в Новому Орлеані (саме там, у даний час відбуваються зйомки "Зброї"), і характеризується як легкий.

У даний час Ван Дамм, якому 18 жовтня 2010 року виповнилося 50 років, почуває себе нормально. Зараз він перебуває у своєму маєтку в Бельгії, де відновлює сили.

Між тим, сюжет фільму "Зброя" будується навколо двох ворогуючих кілерів, які змушені об`єднати свої сили, щоб перемогти наркокартель. Ван Дамм грає одного з убивць - фахівця з холодної зброї.

Роль його напарника повинен був виконати Вінні Джонс, однак він відмовився, і вона дісталася Скотту Едкінсу. Режисером стрічки виступає Ерні Барбараш, який зняв Куб Зеро і спродюсував Куб 2.

Остання робота Жан-Клода Ван Дамма - бойовик Орлиний шлях, в якому він виконав роль колишнього найманця, що працює таксистом у Франції. Бюджет стрічки склав $ 5 млн.

Як повідомлялося, раніше ЗМІ писали про те, що Ван Дамм розлучається з дружиною заради української моделі Олени Каверіної, про заручини з якою він вже встиг оголосити у себе на батьківщині в Брюсселі.



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