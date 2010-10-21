Вуличний художник отримав $100 тис. за прагнення змінити світ

Французький вуличний художник, який працює під псевдонімом J R, став лауреатом щорічної премії у 100 тисяч доларів, котру приватний некомерційний фонд TED з Лос-Анджелеса вручає представникам культури, політики, спорту за бажання змінити світ.

Раніше цієї премії були удостоєні музикант, лідер ірландської групи U2 Боно, колишній президент США Білл Клінтон, знаменитий британський кухар Джеймі Олівер.

Як повідомляє The New York Times, J R, що народився в Парижі 1983 року, відомий своїми масштабними фотопроектами. У 2006 році він покрив будинки буржуазних кварталів Парижа гігантськими портретами членів приміських підліткових банд, назвавши це Портретом одного покоління. Акція починалася як нелегальна, але згодом ці фотографії красувалися навіть на будівлі мерії. У 2007 році він придумав проект Face 2 Face, найбільшу в світі нелегальну фотовиставку: розвісив портрети арабів і євреїв на стіні, що розділяє території Ізраїлю і Палестини, а також у восьми ізраїльських і палестинських містах. У 2008 році гігантські репродукції з жіночими очима покрили стіни, дахи, сараї і нетрі в Індії, Бангладеші, Камбоджі, Сьєрра-Леоне і бразильських фавелах. У проекті брали участь сотні волонтерів.

Звістка про присудження премії наздогнала художника в Шанхаї, де він розміщує полотнища з фотографіями осіб похилого віку на стінах будинків, котрі от-от знесуть, і кожен день побоюється арешту, оскільки дозвіл китайської влади на подібні дії отримати неможливо. Проект має назву Зморшки міста і покликаний привернути увагу до зникаючого минулого китайського мегаполісу.

Відомо, що премію TED її лауреати, як правило, використовують у реалізації якогось гуманітарного проекту, що здійснюється за допомогою корпорацій і фондів, котрі підтримують TED. Наприклад, Білл Клінтон звернув свою увагу на систему охорони здоров`я в сільських округах Руанди, а британський зірковий кухар Джеймі Олівер – на боротьбу з ожирінням.

Що придумає JR, поки не відомо, проте, швидше за все, це буде нова масштабна акція. Художник зізнався, що приголомшений, бо жодного разу в житті не подавав заявок ні на які призи та не чув ні про які номінації, і спочатку навіть відмовлявся спілкуватися з представниками фонду інакше як по скайпу, в темних окулярах і насунувши на очі капелюха. Він особливо підкреслив, що не має наміру брати участь ні в яких корпоративних витівках.

"Я завжди влаштовував свою роботу таким чином, щоб у ній не було жодного натяку на рекламу, ніяких Кока-Кола представляє, нічого, крім самої роботи і тих людей, яким вона присвячена. Думаю, в TED усі в курсі, що для мене це принципово, і ми напевне зможемо знайти проект, який буде відповідати моїм вимогам ", - сказав він.

За словами директора премії Емі Новограц, вибір такої фігури, як J R, допоможе каталізувати співтовариство, що сформувалося навколо фонду, і створити художньо-філантропічний проект, суть якого оголосять у березні, на черговій конференції TED.

Фонд TED відомий насамперед своїми щорічними конференціями, що проводяться в Каліфорнії з 1984 року. На них презентуються унікальні ідеї, гідні розповсюдження: так, саме фонд TED представив публіці перший комп`ютер Macintosh, перший компакт-диск, розробки, пов`язані зі штучним інтелектом. Лекції, що їх читають у фонді вчені та громадські діячі, загальнодоступні і викладаються як на сайті TED, так і в YouТube.

TED присуджує нагороди із 2005 року. Спочатку лауреатів було кілька, а з 2010 року почали вручати тільки один приз.



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