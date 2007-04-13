Відбудеться урочисте ювілейне зібрання з нагоди відзначення 20-річчя Українського фонду культури

За підтримки ГУ культури і мистецтв та Українського фонду культури відбудеться урочисте ювілейне зібрання з нагоди відзначення 20-річчя Українського фонду культури (Колонна зала ім. М.В. Лисенка Національної філармонії України, Володимирський узвіз, 2). Вхід за редакційними посвідченнями. Телефон: 279-61-09.

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