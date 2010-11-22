Римська мерія вшанувала жертв Голодомору

У Римі в неділю відбулася жалобна акція «Не дамо згасити свічу пам’яті», присвячена жертвам Голодомору 1932–33 років, повідомляє Радіо Свобода.

На одній із центральних площ італійської столиці зібралися близько 200 громадян України з гаслами-закликами до уряду цієї країни визнати Великий голод геноцидом українського народу. Запаливши свічки і співаючи молитви, присутні пом’янули мільйонів загиблих людей, заморених голодом.

У мітингу взяв участь та запалив свічку пам’яті член Римської ради і представник мера Федеріко Рокка. Від імені міського голови він повідомив,що Рим підтримує вимоги української громади.

«Ми разом із вами приєднуємося до цього заклику, щоб італійська держава і наш уряд визнали Голодомор геноцидом українського народу», – сказав римський політик Федеріко Рокка.

Учасниця скорботної акції, відомий культуролог Оксана Пахльовська наголосила, що нинішній обов’язок українців та всіх європейців – не лише пам’ятати про загиблих, а й зрозуміти, «хто ми є, куди рухається Україна і де її місце у Європі та світі».

На думку письменниці і науковця, на сьогодні Україна не спроможна самотужки боронити своєї демократії. «Наш спільний обов’язок – демократія та свобода, і на цьому шляху Україну слід підтримати», – заявила Оксана Пахльовська, апелюючи до європейської громадськості.

Організаторами заходу виступили Світовий конгрес українців та Християнське товариство українців в Італії.

Римська акція «Не дамо згасити свічу пам’яті» стала однією з багатьох, які відбулися в неділю і в інших західних столицях.