У Нью-Йорку відбудеться світова прем`єра нового фільму Кіри Муратової (фото)

Фільм Кіри Муратової «Два в одному» представить Україну на Міжнародному кінофестивалі "Трайбека", який відбуватиметься у Нью-Йорку з 25 квітня по 6 травня 2007 року.

Як повідомили УНІАН в прес-службі компанії Sota Cinema Group, 2 травня учасники й глядачі фестивалю зможуть оцінити новий фільм українського класика кінематографа К.МУРАТОВОЇ, в якому головні ролі виконали Богдан СТУПКА, Рената ЛИТВИНОВА, Наталія БУЗЬКО, Сергій БЕХТЕРЄВ, Олександр БАШИРОВ.

Усього в конкурсній програмі кінофестивалю буде представлено 159 пов

нометражних і 85 короткометражних картин з 41 країни. Картина Муратової представлена в конкурсі «Світовий художній нарратив», серед її суперників будуть фільми «Зображаючи жертву» Кирила СЕРЕБРЕННІКОВА (Росія), «Райський садівник» режисера Кевіна КОНОЛІ (США), «Леді Чаттерлей» режисера Паскаля ФЕРАНА (Франція—Бельгія).

«Два в одному» - кіно навіть для К.МУРАТОВОЇ незвичайне. Це фільм, в якому настрої мізантропів досягли вищої крапки. На першому плані – дві головні теми світового мистецтва, любов і смерть. Правда, в зворотному порядку – фільм починається смертю актора в першій новелі фільму «Працівники сцени», що перетворює розіграну драму на реальну, а потім палання пристрастей героїв другої новели «Жінка життя» емоційно залучає глядача до подальшого ходу трагікомічних подій картини.

Нова робота легендарної одеситки вже одержала першу нагороду - «Два в одному» визнаний російськими кіноакадеміками кращим фільмом країн СНД і Балтії. Вперше за всю історію українська картина стала володарем премії "Ніка" в цій номінації.

Як повідомили у прес-службі, чекає на прем`єру короткометражний фільм К.МУРАТОВОЇ «Лялька», створений під час зйомок «Два в одному».

Також вже розпочато підготовчий етап роботи над наступним фільмом «Мелодія для шарманки» за сценарієм київського драматурга Володимира ЗУЄВА.

Довідка УНІАН: Фестиваль «Трайбека» заснований актором і режисером Робертом Де Ніро та його продюсерами Джейн Розенталь і Крейгом Геткофом у 2002 році. Він задумувався як свято кіно, музики й культури, яке дасть можливість повернути минулий дух та енергетику нижнього Манхеттену – культурного центру міста, осереддя унікальних галерей і виставкових зал, банків, дизайнерських фірм, а головне, улюбленого місця кінематографістів. Тут знімалися численні картини, включаючи стрічку «Кінг-конг» Джона Гіллерміна. У районі Трайбека розташований офіс Рона Хоуварда, автора "Коду да Вінчі", багато акторів і режисери вибрали Трайбек місцем свого помешкання: Харві Кейтель, Ізабелла Росселіні, Річард Гір, Михайло Баришников, багато інших.