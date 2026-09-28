Мінфін озвучив ціну війни у 2027 році: сума суттєво зросте

Уряд заздалегідь збільшив ресурс на сектор безпеки й оборони на 518 млрд грн на 2027 рік.

Міністерство оборони оцінює зростання витрат на сектор безпеки і оборони на 2027 рік на рівні 175 млрд доларів, порівняно зі 155 млрд у 2026 році. Про це заявив перший заступник міністра фінансів України Роман Єрмоличев під час вересневого огляду української економіки, організованого Центром економічної стратегії (ЦЕС).

"Щодо загальної потреби по сектору, на наступний рік міністр оборони заявляє, що війна має коштувати 175 млрд доларів. В бюджеті закладено 100 млрд. Звісно, потреба у 70 млрд є, і тут різні інструменти мають включатися, в тому числі співпраця з міжнародними партнерами – щоб не просто залучати пряме фінансування, а й використовувати різні механізми, які працювали протягом чотирьох років", - сказав перший заступник міністра.

За словами Єрмоличева, підхід до формування оборонного бюджету цього року суттєво відрізняється від попередніх. Уряд заздалегідь збільшив ресурс на сектор безпеки й оборони на 518 млрд грн – від 4,4 трлн у 2026-му до 4,9 трлн грн у наступному році. У цю суму вже заклали прогнозоване зростання видатків поточного року у 300 млрд грн для виплати грошового забезпечення військовослужбовців, яке підвищили з 1 липня, і яке не було відображено у бюджеті на 2026 рік.

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Водночас він підкреслив, що в розрахунках поки не враховано можливе подальше збільшення чисельності ЗСУ: якщо мобілізація триватиме такими ж темпами, це стане додатковим викликом і потребуватиме нових видатків на виплати та соцдопомогу. Щоб увійти в новий рік стабільно, уряд також збільшив резервний фонд при Мінфіні – з 140 млрд грн у поточному році до 200 млрд грн на наступний.

"Ми сподіваємося все-таки в початок року ввійти більш-менш стабільно. Плюс ми збільшили ресурс на резервний фонд під Міністерством фінансів. В цей рік ми входили там по загальному фонду близько 140 млрд грн, а на наступний рік ми вже заклали по загальному фонду 200 млрд грн", - зазначив Єрмоличев.

Фінансування оборонних витрат України – останні новини

Прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що Україна на засіданні "Рамштайн" в лютому цього року задекларувала обсяг потреб для ведення війни в розмірі 155 мільярдів доларів. За його словами, саме стільки коштує для України війна з урахуванням бюджетних та позабюджетних потреб - прямої військово-матеріально-технічної допомоги від партнерів.

Уряд знайшов 7 мільярдів доларів на фінансування Сил оборони шляхом перерозподілу видатків та економії. Це дозволить виплатити зарплати військовим без затримок, заявив прем’єр-міністр.

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