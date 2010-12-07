Меладзе відмовився співати з Кіркоровим через побиття дівчини

Валерій Меладзе відмовився записувати з Філіпом Кіркоровим спільну пісню для новорічного вогника Першого каналу після інциденту з побиттям дівчини.

Тріо Меладзе - Кіркоров - Білан мало записати спільну композицію, яка була запланована на вихід до ефіру відразу після бою курантів.

Обурений поведінкою Кіркорова Валерій Меладзе тут же відмовився від участі в записі пісні.

«Ми знаходимося де, у зоопарку чи в джунглях? Хто ми такі, аби таким чином з`ясовувати стосунки? Знаючи цю дівчину, я навіть не можу змоделювати в голові ситуацію, за якої можна було би підняти на неї руку. Марина ж в два з половиною рази менша, ніж Кіркоров. Навіть якщо вже до таких деталей розбирати, то це просто не його вагова категорія, - обурюється Меладзе. - Тим більше з Філіпом і так всі носяться завжди, як зі священною коровою , поводяться тактовніше і ввічливіше, знаючи його запальний характер. А вже влаштовувати скандал через світло, так це точно претензії не щодо адміністраторів".

Меладзе, який, як і Кіркоров, зайнятий зараз у десятках передноворічних концертів, вважає, що конфліктний діалог Філіпа з режисером був усього лише робочим моментом, а не приводом для бійки.

"Репетиції вони для того і влаштовуються, аби все було на високому рівні. Є якісь правила гри, яких ми всі дотримуємось апріорі, щоб не було хаосу й розрухи, слухаємо режисерів і їхніх помічників, особливо якщо це професіонали - їм же видніше, що і як робити. У мене просто в голові не вкладається, звідки в людині стільки злості та агресії?", - сказав Меладзе.

Валерій не вірить, що кривдник понесе заслужене покарання, а знову вийде сухим з води навіть з подібної ситуації, знайшовши для себе певну вигоду.

"Я побоююся, що Марина зі своїм м`яких характером не доведе справу до кінця, а пробачить його ще на половині шляху. Проте варто було би людині показати, що їй не все дозволено. Хоча з іншого боку, якщо йти до кінця, то це все може закінчитися для Філіпа найсумнішим чином. У нас в країні ще не було прецедентів, коли зірку естради садили у в`язницю за подібні вчинки, і мені дуже не хочеться, щоб такі прецеденти створювалися», - повідомив артист.

Gazeta.ua