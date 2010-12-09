Кейт Бланшет знову стане королевою ельфів Галадріель

Актриса Кейт Бланшетт, що зіграла королеву ельфів Галадріель у трилогії "Володар кілець", повернеться до цієї ролі в "Хоббіті". До зйомок фільму Пітер Джексон приступить на початку 2011 року.

"Кейт – одна з моїх улюблених актрис, і я неймовірно радий, що вона погодилася знову взятися за роль, яку так блискуче зіграла в старих фільмах", – говорить режисер. У книзі Толкіна Галадріель не присутня, її ввели сценаристи фільму (серед яких був Гильєрмо дель Торо).

Своїх персонажів з "Володаря кілець", до яких "Хоббіт" є приквелом, ще раз зіграють Іен Маккелен і Енді Серкіс – відповідно Гендальфа і Горлума.

Недавно стало відомо, що роль головного протагоніста Більбо Беггінса виконає британський актор Мартін Фрімен, що зіграв доктора Ватсона з міні-серіалу ВВС "Шерлок".

За підсумками бурхливих осінніх дебатів обидві серії "Хоббіта" все ж таки зніматимуться в Новій Зеландії, уряд якої готовий виділити на проект до 10 мільйонів доларів (загальний бюджет фільму – близько 500 мільйонів доларів).

Робота над "Хоббітом" почалася ще в 2007 році, проте через численні судові розгляди підготовка до зйомок сильно затягнулася. У 2008 році в проект був запрошений Гильєрмо дель Торо, який допрацював сценарій, розділив фільм на дві частини, і вирішив робити його у форматі 3D.

У травні 2010 року роздратований простоями режисер покинув "Хоббіта", після чого Джексон оголосив, що зніме картину сам – зберігши всі зміни дель Торо. Вихід першої частини "Хоббіта" заявлено на грудень 2012 року.

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