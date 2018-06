Знайдено раніше не відомий запис Pink Floyd

У Швеції знайшли раніше не відомий запис концерту групи Pink Floyd, зроблений у вересні 1967 року, тобто приблизно через місяць після виходу дебютного альбому групи The Piper at the Gates of Dawn.

Концерт відбувся у Стокгольмському закладі під назвою Gyllene Cirkeln. Тривалість концерту склала 50 хвилин, однак до запису також увійшов саундчек. Перед початком першої пісні чутно, як один із музикантів групи говорить іншому: "Нікому не сподобається те, що ми граємо", повідомляє сайт Spinner.

У травні 2011 року концерт транслюватиметься в закладі Gyllene Cirkeln, який досі працює. Послухати запис можна буде 3 і 7 травня. Квитки вже надійшли у продаж.

За деякими відомостями, на трансляціях концерту будуть присутні представники компанії EMI. Вони спробують оцінити якість звуку – мабуть, потім лейбл розгляне можливість офіційного видання концерту.

Нагадаємо, що 10 липня 2010 року учасники Pink Floyd Роджер Уотерс і Девід Гілмор вперше за п`ять років виступили разом. Концерт відбувся в рамках благодійного заходу, організованого фондом HOPING.

Lenta.ru