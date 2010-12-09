Хворий на рак Майкл Дуглас планує власний похорон

Актор Майкл Дуглас готується померти і вже планує власний похорон.

Згідно з американським журналом Globe, 66-річний голлівудський актор, котрий бореться з раком горла, нещодавно відвідав Disney World у Флориді зі своєю сім`єю - дружиною Кетрін Зета-Джонс і двома дітьми: 10-річним Діланом і 7-річною Каріс. Майкл вважає, що кінець близько.

Нещодавно Дуглас завершив курс хіміотерапії, але хвороба не відступає. Актор вже не може ковтати їжу і різко худне. Зараз він важить 67 кг. Лікарі пропонують поставити спеціальний зонд і через нього подавати їжу, але актор категорично відмовляється.

Нагадаємо, в серпні цього року лікарі діагностували у Дугласа рак гортані, і практично відразу після цього він оголосив про свій діагноз в ефірі телевізійного ток-шоу Девіда Леттермана.

Кетрін Зета-Джонс після страшної звістки розірвала всі контракти і відмовилася від гастролей, аби бути поряд з чоловіком. Вони живуть разом більше десяти років, виховують двох дітей. Від першого шлюбу у Майкла Дугласа є син Кемерон.

Відголос.сом