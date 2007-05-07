27-29 квітня у селі Нижнє селище Хустського району на Закарпатті відбувся перший український дитячий фестиваль театрального мистецтва «Птах».

Головним його ініціатором стала «Закарпатська асоціація місцевого самоврядування», — повідомив 3 травня ЗІКу голова студентського парламенту УжНУ Андрій Любка.

"Дійство влаштували, аби привернути увагу громадськості до важливості й необхідності дитячого театру як способу побудови вільної особистості й громадянського суспільства", - зазначив Любка.

Програма фестивалю була розрахована на три дні, за які свою творчість встигли презентувати дитячі театральні колективи «Чіга-Біга» (Нижнє Селище), «Не Плач» ( м. Здолбунів Рівненської області), «Ми» (Київ), «Гуцулик» (Вільшанський будинок-інтернат для дітей-інвалідів).

«Зараз можна з певністю визнати – фестиваль таки вдався на славу, враження дуже теплі й щирі, — сказав Андрій Любка. — Тому варто подякувати організаторам, особливо головному «мотору» фестивалів «Селиська співанка», «Птах», музиканту закарпатського народного гурту «Гудаки» Юрґенові Крефтнеру».