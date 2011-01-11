Померла Клара Ґудзик

9 січня 2011 року на 81-му році життя пішла з життя надзвичайно світла людина – Клара Пилипівна ҐУДЗИК, журналістка газети «День», автор книги «Апокрифи Клари Ґудзик» з серії Бібліотека газети «День» «Україна Incognita», громадський діяч, публіцист і філософ.

Про це УНІАН повідомили в газеті «День».

У виданні зазначили, що Клара ҐУДЗИК прийшла в журналістику після шістдесяти років, більшу частину життя пропрацювавши в технічній сфері, але сміливими і глибокими текстами відразу завоювала любов і повагу широкої аудиторії читачів. У першу чергу Клара Пилипівна зупинилась на релігійній тематиці й, будучи добре обізнаною в історії та філософії, завжди мала свій цікавий і нестандартний погляд. Завдяки цьому завоювала авторитет серед усіх конфесій, мала особисту зустріч з Папою Римським Іваном Павлом II. Проте Клара ҐУДЗИК завжди залишалась неупередженою в своїх поглядах і над релігійними протиріччями. Вільною і сміливою думкою, обізнаністю, безпосередністю і об’єктивністю запам’ятовуються тексти Клари ҐУДЗИК.

Разом з рідними та близькими редакція газети «День глибоко сумує з приводу непоправної втрати. З відходом у вічність Клари ҐУДЗИК дописана яскрава сторінка історії української журналістики, яка повинна вивчатися в університетах, відзначили у газеті.

Прощання з Кларою ҐУДЗИК відбудеться 12 січня о 10.30 на Байковому цвинтарі.