У Києві закрили музей Української революції 1917-1921 років.

Інформацію про закриття музею кореспонденту УНІАН підтвердив керівник відділу музейної та виставкової діяльності Українського інституту національної пам’яті Олександр КУЧЕРУК.

Він пояснив, що підставою для закриття музею став указ Президента Віктора ЯНУКОВИЧА від 9 грудня 2010 року, згідно з яким було ліквідовано Український інститут національної пам’яті. За словами історика, оскільки музей є структурним підрозділом інституту, то він також підлягає ліквідації.

Незважаючи на те, що іншим своїм указом В.ЯНУКОВИЧ доручив Кабінету міністрів України створити УІНП як науково-дослідну бюджетну установу при уряді, О.КУЧЕРУК сказав, що у державному бюджеті на поточний рік фінансування діяльності музею не передбачено, він закривається, а працівників звільняють. “15 лютого – останній день, за який нам заплатять гроші”, – додав він.

Музей Української революції 1917-1921 років було відкрито 22 січня 2009 року у день святкування 90-ліття Акту Злуки Західно-Української Народної Республіки і Української Народної Республіки.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Центру досліджень визвольного руху, «експозиція музею розповідає про український визвольний рух початку ХХ століття: добу Української Народної Республіки, Української Держави (гетьманат), період Директорії УНР та завершується подіями Першого та Другого зимового походів Армії УНР. Центром експозиції є оригінал 4-го Універсалу Центральної Ради, яким проголошено повну державну самостійність УНР 22 січня 1918 року. про долю унікальних архівних документів та експонатів експозиції музею, зокрема, оригіналів 4-го Універсалу Центральної ради про проголошення державної незалежності УНР та Акту Злуки 22 січня 1919 року, наразі невідомо. Станом на 10 січня музей, розташований у будинку Української Центральної Ради (Будинок Вчителя), закрито і опечатано, працівників музею звільняють».

Крім цього, музею інституту підпорядковувались Національний музей "Меморіал пам`яті жертв голодоморів в Україні", Національний історико-меморіальний заповідник «Бабин Яр» та Національний історико-меморіальний заповідник "Биківнянські могили". Щодо їхньої подальшої долі наразі офіційних повідомлень не було.