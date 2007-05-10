В Івано-Франківську відбудеться вручення літературної премії імені Василя Стефаника

У суботу, 13 травня, в приміщенні Івано-Франківського обласного театру ляльок імені Марійки Підгірянки пройдуть урочистості з нагоди 136-річниці від дня народження Василя Стефаника.

Щорічну обласну премію імені Великого новеліста буде вручено лауреатам 2007 року поетесі Неонілі СТЕФУРАК і літературознавцю Степанові ХОРОБУ з обласного центру.

Про це 10 травня власкору ЗІКу повідомили у прес-службі облдержадміністрації.

Слово про Василя Стефаника триматиме член Національної спілки письменників України, доцент Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника поетеса Ольга СЛОНЬОВСЬКА.

Виступить народний аматорський фольклорний колектив села Великий Ключів Коломийського району (керівник Марія БОЙЧУК); відбудеться Моновистава за листами та новелами Василя Стефаника « Білі мотилі, плетені ланцюги» у виконанні лауреата Державної премії імені Івана Котляревського Лідії ДАНИЛЬЧУК.

Водночас учасники цього обласного літературного заходу матимуть можливість переглянути постановку лауреата Державної премії імені Леся Курбаса, кандидата мистецтвознавства Ірини ВОЛИНСЬКОЇ « Театр у кошику» Національного центру театрального мистецтва імені Леся Курбаса (Київ-Львів).