25 січня в історії

Саме в Тетянин день, 12 (за старим стилем) січня 1755 року, імператриця Єлизавета Петрівна підписала указ "Про заснування Московського університету" і 12 (25) січня стало офіційним університетським днем (тоді він називався "днем заснування Московського університету"). З тих пір свята Тетяна вважається покровителькою студентів. До речі, саме давнє ім`я "Татіана" в перекладі з грецького означає "засновниця".

У 1858 році був вперше виконаний "Весільний марш"Мендельсона.

1878 рік - російська торпеда на Батумському рейді потопила турецький сторожовий пароплав "Інтібах" (перший у світі випадок потоплення судна торпедою).

1895 року відбувся перший міжнародний матч з хокею на траві. Збірна Уельсу поступилася гостям з Ірландії з рахунком 0:3.

1919-й - у Нью-Йорку відкритий найбільший готель у світі - "Пенсільванія" (на 2200 номерів).

1924 рік - у французькому альпійському містечку Шамоні стартували перші зимові Олімпійські ігри, в яких брали участь спортсмени з 18 країн.

Ідея Білих Олімпіад важко пробивала собі дорогу: Міжнародний олімпійський комітет тоді так і не дав їм права називатися Олімпійськими іграми, а головними противниками цього були скандинавські країни, які вважали їх конкурентом своїх Північних ігор. Тим не менше, більшість нагород завоювали саме скандинави, героями ігор стали норвезький лижник Торлеф Хауг і фінський ковзаняр Клас Тунберг, які завоювали по три вищі нагороди. Жінки брали участь тільки в змаганнях із фігурного катання.

1945-го Гранд Рапідс у Мічигані став першим містом, яке почало фторування питної води для профілактики карієсу.

1949-й - у Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, відбулася перша церемонія вручення телевізійних нагород "Еммі”.

У 1955 році вчені Колумбійського університету створили ядерний годинник, який показує час із погрішністю 1 секунда на 300 років.

1964 рік - у США запущений супутник "Ехо-2", який встановив супутниковий зв`язок між США та СРСР.

У цей день народилися:

У 1783 році - Вільям Колгейт, американський бізнесмен, засновник фірми, що виробляє відому зубну пасту.

1928 року народився Едуард Шеварнадзе, радянський та грузинський політик, дипломат і громадський діяч, президент Грузії у 1995-2003 роках.

1935 рік - Станіслав Жук, російський фігурист, знаменитий тренер збірної СРСР.

Виступав у парі з дружиною Ніною, став багаторазовим чемпіоном СРСР, триразовим срібним призером чемпіонатів Європи в 1958-1960 роках. Жук уперше виконав підтримку однією рукою. За двадцять років тренерської роботи учні Жука завоювали на чемпіонатах світу, Європи та на Олімпійських іграх 67 золотих, 34 срібні та 35 бронзових медалей.

У 1938-му народився Володимир Висоцький, визначний радянський співак-бард, поет і актор.

Як автор і виконавець пісень на власні твори під гітару завоював надзвичайно широку популярність в СРСР. У 70-ті роки XX ст. радянські громадяни купували дорогі магнітофони (більше місячної зарплати) спеціально для того, щоб слухати пісні Висоцького. Загалом Висоцький написав близько 700 пісень і віршів, об`їздив із концертами всю країну, гастролював за кордоном. Першою піснею видатного барда вважається "Татуировка" 1961 р., написана в Ленінграді.

1980-го - Хаві Ернандес (правильна каталонська вимова – Шаві), іспанський футболіст, півзахисник "Барселони" та збірної Іспанії. Чемпіон Європи 2008 року, кращий гравець Євро-2008.

У 1985 році народилася Тіна Кароль (Тетяна Ліберман), українська поп-співачка, заслужена артистка України (2009 рік).

Була солісткою Ансамблю пісні і танцю Збройних сил України. У 2006 році представляла Україну на конкурсі "Євробачення", посіла сьоме місце

Альбоми: 2005 - Show Me Your Love, 2006 – "Ноченька", 2007 – "Полюс притяжения".

ТСН