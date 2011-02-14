Волинські археологи відреставрували два горщики кінця Х століття, знайдені біля городища в Шеплі: "горщик-холодильник" і "горщик-мікрохвильовка".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДП "Волинські старожитності".

Як зазначено в повідомленні, уламки двох керамічних посудин разом з іншими знахідками волинські археологи знайшли ще минулого року при розкопках давньоруського поселення біля городища в селі Шепель Луцького району. Разом з іншими знахідками уламки віднайшли в одному житлі.

З`ясувалося, що це були два горщики одного типу, але різного розміру та призначення. Більша посудина призначалася для зберігання їжі, ймовірно каші. Вона має видовжений корпус. Такий горщик не вельми зручно засовувати у піч, зате зручно закопати наполовину у землю і там зберігати страву. Грунт її охолоджував, завдяки чому вона довше зберігалася. Менший горщик призначався для розігріву їжі. Розміри меншої посудини дозволяють зачерпувати кашу з більшого горщика. Відтак кашу розігрівали у печі. На користь цієї здогадки свідчить те, що менший горщик дуже обпалений, бо частіше був у печі.

"Обидва горщики явно місцевого виробництва, оскільки виготовлені на ручному гончарному колі. Тип і орнаментація горщиків широко відомі в домонгольський час. Посуд датується кінцем Х - першою половиною ХІ століття", - повідомив старший науковий співробітник ДП "Волинські старожитності" Віктор БАЮК.

Після наукової обробки горщики поповнять фонди Волинського краєзнавчого музею.