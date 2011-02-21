21 лютого в історії

1613 рік — у Москві Земський собор обрав 16-річного Михайла Федоровича московським царем — першим із династії Романових.

Рід Романових дав початок царській (а з 1721 року - імператорській) династії, що правила Московією, а потім Росією до 1917 року.

1842 року американець Джон Грінау запатентував швейну машинку.

В 1858-му в Бостоні Едвін Голмс встановив першу у світі електричну систему захисту від зламу.

1878-й — у Нью-Гейвені випущена перша в світі телефонна книга, яка включала 50 імен.

У 1885 році псля 36 років будівництва у столиці США урочисто відкрито пам`ятник першому президенту країни, "батьку держави" Джорджу Вашингтону.

169-метровий мармуровий пам`ятник, збудований за проектом архітектора Роберта Міллса, на момент відкриття був найвищим у світі. Через три роки бажаючим була надана можливість піднятись на вершину споруди при допомозі ліфта або сходів, прокладених у середині пам`ятника.

1935 рік — у Парижі Арман Птижан з групою партнерів заснував нині знамениту косметичну компанію Lancome, ім`я якої походить від дещо видозміненої назви старовинного замку Lancosme у центрі Франції.

1947-й — у США з`явилася фотоамера "Полароїд".

На засіданні Американського Оптичного товариства у Нью-Йорку Едвін Ленд продемонстрував фотоапарат, котрий менш, ніж за хвилину сам здійснював зйомку, проявлення і друк чорно-білих фотографій. Ленд назвав свою фотокамеру Polaroid Land Camera. Під дещо скороченою назвою вона популярна й досі.

1993 рік — у Донецьку Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках із жердиною в закритих приміщеннях — 6 м 15 см.

Сергій Бубка є 35-разовим рекордсменом світу. Він бив рекоди на літніх змаганнях 17 разів: А також у приміщенні — 18 разів: С. Бубка є діючим світовим рекордсменом зі стрибків з жердиною як у змаганнях на відкритій місцевості, так і у приміщенні.

У 1995 році американець Стів Фоссет першим у світі на самоті на повітряній кулі перетнув Тихий океан.

21 лютого народилися:

У 1875 році — Жанна Луїза Кальман, одна з найстаріших людей на Землі

Французька жінка з найдовшою підтвердженою тривалістю життя в історії людства; найстаріша людина світу в 1991—1997 рр. Прожила 122 роки та 164 дні (44724 дні).

1888 року народився Михайло Бонч-Бруєвич, радіотехник, засновник радянської радіолампової промисловості.

В 1942-му народилася Віра Алентова, російська актриса ("Москва сльозам не вірить", "Завтра була війна", "Ширлі-мирлі", "Заздрість богів").

Своїм кінодебютом Віра Валентинівна вважає фільм "Москва сльозам не вірить". Володимир Меньшов, так невірно оцінений у свій час педагогами Школи-студії МХАТ, зняв цей свій другий по рахунку фільм, що одержав світову любов кіноглядачів і безліч нагород як вітчизняних, таки закордонних в 1979 році. У лютому 1980 року фільм вийшов на екрани країни й почав свій переможний хід в усьому світі . Його відразу ж купили для прокату більше 100 країн, а за один тільки 1980 рік і тільки в нашій країні фільм подивилися 90 мільйонів чоловік.

1957 рік — Микола Расторгуєв, російський поп-співак, лідер гурту "Любе", Народний артист Росії.

"Любе" —російська музична група , заснована в 1989 році Миколою Расторгуєвим та Ігорем Матвієнко. В своїй творчості музиканти використовують елементи элементы рок-музики, шансону, російської народної музики та елементи авторської пісні , тому "Любе" важко віднести до якогось одного стилю.

У 1979 році народилася Дженніфер Лав Х`юїтт, американська акторка ("Я знаю, що ти робив минулого літа", "Не можу чекати", "Врятуй мене", "Вечірка для п`ятьох").

ТСН