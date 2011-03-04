Стівен Кінг зробить героєм наступної книги Джона Кеннеді

Наступний роман "короля жахів" Стівена Кінга буде присвячений вбивству американського президента Джона Кеннеді.

Хоча сюжет Стівен Кінг цього разу узяв з реального життя, книга все одно буде написана у жанрі хоррору. Вона називатиметься "11/22/63" – це дата вбивства 35-го президента США, 22 листопада 1963 року.

Головний герой роману - вчитель середньої школи, який з усіх сил намагається запобігти трагедії.

В американських магазинах 1000-сторінкова книга надійде у продаж 8 листопада.

Кеннеді був смертельно поранений пострілом з гвинтівки в Далласі (штат Техас), коли він разом з дружиною Жаклін їхав у президентському кортежі по Елм-стріт.

Розслідування тривало десять місяців. За його підсумками спеціально скликана комісія на чолі з головою Верховного суду США Ерлом Уорреном дійшла висновку, що вбивство скоїв єдиний офіційний підозрюваний - Лі Харві Освальд.

Однак соціологічні питання свідчать, що понад 70% американців не вірять в офіційну версію. Існує декілька альтернативних версій вбивства, одна з яких - змова радянських спецслужб.

ТСН