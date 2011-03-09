У Лондоні виставили найдорожчу картину в світі (фото)

Картину Пабло Пікассо "Оголена, зелене листя і бюст", яка минулого року стала найдорожчим твором мистецтва, який коли-небудь продавався на аукціоні, уперше виставлено в лондонській галереї Тейт Модерн.

"Оголена, зелене листя і бюст", написана в 1932 році, - одна з картин, присвячених музі художника Марії-Терезі Вальтер, яку Пікассо малював у Буажелу в Нормандії на початку 30-х років.

"Я дуже радий, що ми можемо вперше виставити на суд британської публіки цю чудову картину", - сказав директор Тейт Модерн Ніколас Сирота.

Картину для виставки надав її новий власник, ім`я якого тримається в таємниці, пише ВВС.

Пікассо вперше побачив Марію-Терезу Вальтер, що стала згодом його коханкою, в 1927 році.

Стосунки художника, тоді одруженого на Ользі Хохловій, і Вальтер зберігалися деякий час у таємниці.

Нагадаємо, під час минулорічних торгів у Нью-Йорку картина пішла з молотка за рекордні 106 500 000 доларів.

Аукціонний дім Christie`s розраховував виручити за "Оголену" 80 мільйонів доларів, однак ставки виявилися набагато вище.

Картина побила попередній рекорд, встановлений в лютому 2010 року в Лондоні. Тоді скульптура Альберто Джакометті "Крокуюча людина" пішла з молотка за 104,3 мійльонів доларів.

До минулорічних торгів полотно з 1950-х років належало колекціонерові з Лос-Анджелеса Сідні Френсіс Броуді.

Картина виставлялася лише одного разу в США в 1961 році з нагоди 80-річчя майстра.

Українська правда. Життя