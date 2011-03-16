"Ластівчине гніздо" віддали Джарти

Верховна рада Криму передала замок "Ластівчине гніздо" до складу майна, що належить автономній республіці.

За таке рішення на сесії кримського парламенту проголосували 67 з 78 депутатів, присутніх на засіданні.

"Пам`ятник вкрай неефективно використовується орендарями - ТОВ "Ялта-Верона", прилегла до нього земельна ділянка захаращена торговими спорудами", - йдеться у пояснювальній записці до проекту постанови.

Депутати також дозволили Раді міністрів Криму створити кримську республіканську установу "Палац-замок "Ластівчине гніздо". Кримський уряд хотів би створити там культурний центр.

"Ластівчине гніздо" повинно функціонувати не як ресторан або пункт громадського харчування. Це повинен бути виставковий, культурний центр, який би відвідували туристи. Розробляється концепція, і найближчим часом це все буде організовано", - сказав перший віце-прем`єр Радміну Криму Павло Бурлаков.