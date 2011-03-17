Кінотеатр Довженка втратив статус кінозакладу

Новий заклад, що зводиться на місці кінотеатру ім. Довженка в Києві, вже не має статусу кінозакладу. Так само цей статус у результаті приватизації втратили столичні кінотеатри «Дружба-Орбіта» та «Нивки».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала начальник головного управління культури Київської міськдержадміністрації Світлана ЗОРІНА під час засідання Громадської гуманітарної ради, присвяченого стану розвитку та перспектив муніципальних кінотеатрів.

Так, С.ЗОРІНА зазначила, що Головне управління культури вважає за доцільне залишити функціонуючі кінотеатри у комунальній власності міста та накласти мораторій на їх приватизацію. При цьому керівник управління підкреслила, що більшість кінотеатрів Києва не належать до комунальної власності, мають своїх господарів і міська влада може впливати на них “суттєво обмежено”, або взагалі ніяк не може впливати, що відображається на можливостях столиці забезпечити соціальні послуги киянам в сфері кінопоказу.

При цьому С.ЗОРІНА підкреслила, що за останні роки такі кінотеатри, як «Дружба-Орбіта», «О.Довженка», «Нивки» “у результаті приватизації взагалі втратили статус кінозакладу”.

“На превеликий жаль, їх площі надаються в оренду комерційним структурам. Хотілося б зазначити той факт, що у результаті приватизації будівля одного з провідних колишніх кінотеатрів - ім. Олександра Довженка - була знесена. Зараз на місці колишнього кінотеатру ім. О.Довженка зводиться будівля торговельного центру”, - прокоментувала вона.

Щодо кінотеатру «Нивки», С.ЗОРІНА повідомила, що на сьогодні цей приватний кінозаклад знаходиться у вкрай занедбаному, незадовільному стані.

Начальник ГУ культури звернула увагу, що на теперішній час у кіномережі міста залишаються кінотеатри, частина з яких практично припинила свою діяльність - ім. Гагаріна, «Краків», «Молодіжний», «Загреб». Відновлення роботи зазначених кінотеатрів потребує значних інвестиційних ресурсів. За її словами, не діючі кінотеатри можна продати з аукціону, але з умовою відкриття кінозалів, хоча б і приватних.

За даними ГУ культури, станом на 1 березня 2011 р. у місті загалом є 47 кінотеатрів. З них муніципальні діючі – 7 ( "Лейпциг", "Братислава", "Ленінград", "Київська Русь", "Флоренція", "Росія", ім.Т.Шевченка) та ще 2 передані в оренду трудовим колективам (“Київ” та “Жовтень”).

Дитячі комунальні кінотеатри об’єднані у КП «Київкінофільм» ("Алмаз", "Пролісок", "Промінь", "Салют", "Старт", "Факел", ім.Чапаєва, "Єреван", "Молодіжний" - недіючі.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня 2009 р. Київрада надала згоду на продовження на 5 років терміну проведення реконструкції столичного кінотеатру імені Олександра Довженка на проспекті Перемоги, 24-А (Шевченківський район). За внесення відповідних змін до договору купівлі-продажу цілісного майнового комплексу комунального підприємства кінотеатр ім.О.Довженка проголосувала більшість депутатів міськради.

Зазначені зміни полягають в тому, що ТОВ “Торговий дім “Супермаркет-93” отримав дозвіл на продовження терміну вкладання коштів у перебудову та розвиток комунального підприємства кінотеатр ім.Довженка до 31 грудня 2014 р.

В додатку до рішення зазначалось, що на виконання попередніх рішень Київради, вказаною компанією у 2008 р. вже розроблено проект будівництва кінотеатру ім.Довженка та торгово-розважального і офісного комплексу. В комплекс кінотеатру, за даними Київради, інвестовано 4 млн. 327 тис. грн.

Як відомо, цілісний майновий комплекс кінотеатру ім.Довженка мав загальну площу 2 тис. 904 кв. м.

28 грудня 2006 р. Київрада своїм рішенням дала згоду регіональному відділенню Фонду державного майна України у столиці внести зміни до договору купівлі-продажу цілісного майнового комплексу підприємства кінотеатр ім. Довженка від 27 вересня 2002 в частині продовження ТОВ “Торговий дім “Супермаркет-93” терміну вкладання коштів у перебудову та розвиток кінотеатру ім.Довженка до 31 грудня 2009 р.

В документі договору купівлі-продажу кінотеатру зазначається, що власник зобов’язаний забезпечити збереження основного виду діяльності – кінообслуговування населення.

8 вересня 2008 р. «Газета 24» розмістила матеріал, в якому повідомила, що містобудівній раді пропонується розглянути проект будівництва кінотеатру ім. Довженка, яким передбачено, що замість існуючої будівлі кінотеатру на проспекті Перемоги зведуть нову 15-типоверхову будівлю. Кінозали передбачено розмістити лише на кількох із них.

Цього літа кінотеатр було знесено.