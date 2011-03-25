Сьогодні в Києві виступить Deep Purple

Сьогодні в Києві в рамках європейського турне відбудеться концерт всесвітньо відомого гурту Deep Purple. Про це повідомили організатори концерту.

Гурт почав свій європейський тур 26 жовтня 2010 року концертом у Празі. У 2010 роки Deep Purple виступили в Польщі, Бельгії, Франції, Швейцарії і Германії. У березні 2011 року група приїхала з гастролями в СНД: 21 березня відбувся концерт у Санкт-Петербурзі, 23 березня – у Москві, а після Києва музиканти відправляться до Мінська, де виступлять 27 березня.

Реагуючи на листи шанувальників, стурбованих чутками, що це останній тур групи, на своєму офіційному сайті музиканти спростовують домисли і запевняють, що ще не раз вийдуть на сцену.

За словами рокерів, під час концерту прозвучать як відносно нові композиції, так і давні хіти гурту. Головною новинкою сет-листа стане поява трека Hard Lovin` Man, записаного в 1971 р. (альбом In Rock). Крім того, прозвучать пісні Silver Tongue і Almost Human епохи альбомів Bananas і Abandon.

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